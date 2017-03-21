Жительница Екатеринбурга обвиняется в организации нелегального игорного бизнеса
21 марта 2017, 16:55Происшествия
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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту незаконного проведения азартных игр, об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
28-летней жительнице уральской столицы предъявлено обвинение в проведении азартных игр. Женщина осуществляла незаконную деятельность в павильоне остановки общественного транспорта.
Для придания вида легальности она выдавала квитанции о приеме денег от играющих, а также оформляла документально выдачу выигрыша.
Экспертами обнаружено, что используемое игровое оборудование было переделано с целью придания ему видимости участия в электронных биржевых тогах.
По результатам оперативных мероприятий возбуждено уголовное дело и передано в районный суд Екатеринбурга.
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