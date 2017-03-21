Жительница Екатеринбурга обвиняется в организации нелегального игорного бизнеса

28-летней жительнице уральской столицы предъявлено обвинение в проведении азартных игр. Женщина осуществляла незаконную деятельность в павильоне остановки общественного транспорта.

Для придания вида легальности она выдавала квитанции о приеме денег от играющих, а также оформляла документально выдачу выигрыша.

Экспертами обнаружено, что используемое игровое оборудование было переделано с целью придания ему видимости участия в электронных биржевых тогах.

По результатам оперативных мероприятий возбуждено уголовное дело и передано в районный суд Екатеринбурга.