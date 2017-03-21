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Жительница Новоуральска в пятый раз едва не убила зятя ножом: ей грозит до 8 лет лишения свободы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жительница Новоуральска в пятый раз едва не убила зятя ножом: ей грозит до 8 лет лишения свободы

21 марта 2017, 11:00Происшествия
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