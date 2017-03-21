Жительница Новоуральска в пятый раз едва не убила зятя ножом: ей грозит до 8 лет лишения свободы

Также установлено: между женщиной и зятем возникали частые конфликты. Как сообщается на официальном сайте МВД по Свердловской области, женщина уже ранее привлекалась к уголовной ответственности, объектом ее агрессии всегда становился сожитель дочери.

В общей сложности подозреваемая была осуждена четыре раза, последний раз она отбыла наказание в виде 1,5 лет лишения свободы, но надлежащих выводов не сделала.

Начато уголовное делопроизводство по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемая находится под стражей, ей грозит до 8 лет тюрьмы.