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13-летняя девочка открыла стрельбу в школе Шадринска: 7 детей пострадали (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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13-летняя девочка открыла стрельбу в школе Шадринска: 7 детей пострадали (ВИДЕО)

21 марта, 14:50Происшествия
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