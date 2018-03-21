25-летний свердловчанин разыскивается в Башкирии (ФОТО)
21 марта, 21:30Происшествия
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Житель Ревды, 25-летний Данил Егоров, уехал из родного города 14 марта. Последний раз молодого человека видели ночью 16 марта по дороге в Уфу.
Родителям молодого человека позвонил подвозивший ночью Егорова от Самары до Уфы дальнобойщик. Мужчина сообщил, что хочет вернуть оставленный Данилой в кабине грузовика телефон.
Родственники Егорова говорят, что он не в первый раз уезжает в неизвестном направлении, пишет «КП.ru». Сейчас они предполагают, что он мог уехать в Аркаим, a также собираются съездить в Магнитогорск — по информации, там ищет работу парень, похожий на их сына.
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Фото Proufu.ru
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