25-летний свердловчанин разыскивается в Башкирии (ФОТО)

Родственники Егорова говорят, что он не в первый раз уезжает в неизвестном направлении, пишет «КП.ru». Сейчас они предполагают, что он мог уехать в Аркаим, a также собираются съездить в Магнитогорск — по информации, там ищет работу парень, похожий на их сына.