Подозреваемая в убийстве матери 3-х детей няня из Екатеринбурга признана вменяемой
21 марта, 16:15Происшествия
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В Екатеринбурге няня Алена Крылова, подозреваемая в убийстве матери 3-х детей, признана вменяемой.
Сюжеты: Екатеринбург
Убийство произошло в ночь на 13 ноября 2017 года. В преступлении заподозрили Алену Крылову, которая почти год жила в семье Смолиных.
Женщина приехала в Екатеринбург из поселка под Новоуральском, чтобы стать певицей, и устроилась для подработки няней в семью Смолиных. Супруги много работали, и Алена присматривала за их 3-летним сыном.
По версии близких убитой, Алена могла пойти на убийство, чтобы заменить ребенку маму. Она мечтала о большой семье.
Женщина была направлена на психиатрическую экспертизу, которая установила ее вменяемость.
Няне грозит до 15 лет колонии, сообщает «Комсомольская правда».
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