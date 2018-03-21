Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Вырезал сердце и сварил в кастрюле: житель Красноярска убил 27-летнюю знакомую
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Вырезал сердце и сварил в кастрюле: житель Красноярска убил 27-летнюю знакомую

21 марта, 20:10Происшествия
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»