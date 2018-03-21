Житель села Покровское получил 4 года лишения свободы за кражи из дачных домов

Мужчина 12 раз привлекался к уголовной ответственности, последний раз он вернулся из исправительной колонии в ноябре 2017 года. С момента его появления в Покровском начали поступать заявления o кражах.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции смогли установить причастность мужчины к этим преступлениям. С него взяли подписку o невыезде на время следствия, однако мужчина продолжил совершать кражи, воруя продукты питания и садовый инструмент. В садовые дома мужчина проникал, разбивая стекла в окнах, a в одном из случаев он проник в сарай и украл домашние консервированные заготовки и 10 килограмм картофеля.

После появления новых фактов кражи сотрудники полиции заключили мужчину под стражу.

В марте 2018 года Пригородный районный суд Свердловской области приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы за ранее совершенные преступления. Еще пять преступных эпизодов в ближайшее время следователи передадут в суд, сообщает Межмуниципальное управление МВД России «Нижнетагильское».