19-летняя девушка с татуировками пропала в Екатеринбурге

Девушка ушла из дома 17 марта, 18 марта она перестала выходить на связь, в сети последний раз она также появлялась 18 числа. Пропавшая нуждается в медицинской помощи.

Юлия была одета в черный пуховик с поясом, черные штаны со вставками и молниями, черные сапоги. На теле имеются татуировки.

Рост - 165 сантиметров, худощавое телосложение, волосы - рыжие, до плеч.

В Екатеринбурге девушка проживает в Нижне-Исетском районе.