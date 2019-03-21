19-летняя девушка с татуировками пропала в Екатеринбурге
Сегодня, 09:44ПроисшествияФото: Алиса Седанова/vk.com/id220235504
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В Екатеринбурге разыскивается 19-летняя Юлия Шадрина, девушка пропала 18 марта.
Сюжеты: Екатеринбург
Девушка ушла из дома 17 марта, 18 марта она перестала выходить на связь, в сети последний раз она также появлялась 18 числа. Пропавшая нуждается в медицинской помощи.
Юлия была одета в черный пуховик с поясом, черные штаны со вставками и молниями, черные сапоги. На теле имеются татуировки.
Рост - 165 сантиметров, худощавое телосложение, волосы - рыжие, до плеч.
В Екатеринбурге девушка проживает в Нижне-Исетском районе.
Располагающие какой-либо информацией могут позвонить в полицию или по номеру координатора поисков: +7 965 513 27 99 (Екатерина).
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