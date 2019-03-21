Главного наркоборца из МВД Полевского подозревают во взятке в 300 тысяч
Сегодня, 18:51ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков Дмитрий Волосюк был задержан по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей.
Поводом к задержанию стала информация о том, что полицейский попросил у молодых людей 300 тысяч взамен на сокрытие обнаружения у них наркотиков. Вес запрещенных веществ, по версии источника E1.ru, подходил только под административную статью.
В задержании главы отдела по контролю за оборотом наркотиков участвовали сотрудники собственной безопасности полиции из уральской столицы.
На Волосюка заведено уголовное дело, сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.
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