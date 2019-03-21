Молодая пара зарезала семью и прятала трупы в подполе дома в Полевском
Стали известны подробности массового убийства, которое произошло в частном доме в посёлке Зюзельский под Полевским. Обвинения предъявлены молодой семейной паре. Свою вину задержанные признали.
Обвинение по статье «Убийство» предъявлено обоим фигурантам уголовного дела, тогда как ранее считалось, что главным участником преступления был только молодой человек. Трёх человек Александр и Анастасия зарезали во время пьяного застолья (это оказались родственники Анастасии), ещё одного мужчину хозяин дома зарезал 28 февраля в приступе ревности к супруге. Тела убитых молодые люди прятали в подвале дома.
Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении мужчины судом уже избрана соответствующая мера пресечения, в отношении женщины ходатайство судом еще не рассмотрено,прокомментировало ситуацию СУ СКР России по Свердловской области.
Напомним, что 20 марта поступило сообщение о нахождении в частном доме в поселке Зюзельском четырёх трупов. Среди убитых оказался 30-летний Олег Дрябин, которого полиция разыскивала с конца февраля 2019 года, сообщает «Комсомольская правда Урал».