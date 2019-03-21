Молодая пара зарезала семью и прятала трупы в подполе дома в Полевском

Обвинение по статье «Убийство» предъявлено обоим фигурантам уголовного дела, тогда как ранее считалось, что главным участником преступления был только молодой человек. Трёх человек Александр и Анастасия зарезали во время пьяного застолья (это оказались родственники Анастасии), ещё одного мужчину хозяин дома зарезал 28 февраля в приступе ревности к супруге. Тела убитых молодые люди прятали в подвале дома.

Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении мужчины судом уже избрана соответствующая мера пресечения, в отношении женщины ходатайство судом еще не рассмотрено,прокомментировало ситуацию СУ СКР России по Свердловской области.