Продавец из Ревды осуждена за продажу алкоголя несовершеннолетнему

Наказание вынесено по статье 151.1 Уголовного кодекса, так как ранее жительница Ревды привлекалась за подобное правонарушение.

16 февраля 2019 года женщина, работая в магазине, продала подростку две полуторалитровые бутылки алкогольных напитков, содержащих 4,6% спирта.