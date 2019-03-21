Продавец из Ревды осуждена за продажу алкоголя несовершеннолетнему
Сегодня, 20:52ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Жительница Ревды получила наказание в виде четырех месяцев исправительных работ за продажу алкогольной продукции подростку.
Наказание вынесено по статье 151.1 Уголовного кодекса, так как ранее жительница Ревды привлекалась за подобное правонарушение.
16 февраля 2019 года женщина, работая в магазине, продала подростку две полуторалитровые бутылки алкогольных напитков, содержащих 4,6% спирта.
Во время исполнения наказания у продавца будут удерживать 5% дохода, информирует пресс-служба прокуратуры региона.
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