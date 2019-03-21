Снежная глыба упала на ребенка в Каменске-Уральском
Сегодня, 19:04ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Каменске-Уральском на мальчика упала наледь. Следственный комитет начал проверку.
По предварительным данным, 20 марта в Каменске-Уральском с балкона одного из жилых домов на голову ребенка упал снежный ком.
Следком начал проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента и степень тяжести нанесенного вреда здоровью мальчика, сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.
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