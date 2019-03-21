В Екатеринбурге глыба льда с пятиэтажки упала на мать двоих детей

Женщина вышла из парикмахерской и направилась вдоль тротуара, она услышала треск, после этого на нее упала глыба льда. Перед этим женщина успела сгруппироваться и прикрыть голову руками. Пострадавшая рассказала, что ей помогли прохожие и работник аптеки, они оказали первую помощь. Потом свердловчанка обратилась в травмпункт.

У женщины диагностирована рваная рана головы, наложен шов, помимо этого, она получила перелом плечевого сустава.

Через некоторое время в медучреждение приехали представители УК «Чкаловская», отвечающие за данный дом. Со слов матери пострадавшей, сотрудники организации ЖКХ предлагали им помощь, в частности, оплату санатория.

Поищем камеры наблюдения, чтобы понять картину произошедшего. Ищем виновных. Чистка кровли на этом доме проводилась неоднократно. Помощь пострадавшей окажем,пояснили в УК.