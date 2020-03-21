В Нижнем Тагиле на Вагонке сгорел автомобиль ВАЗ

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21 марта в 4.20 в Дзержинском районе Нижнего Тагила загорелся автомобиль ВАЗ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Огонь повредил салон и моторный отсек автомобиля. На тушение пожара выезжали шесть спасателей на двух спецмашинах. Пламя удалось потушить в течении двух минут.
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