90% ожогов тела: подробности пожара с тремя пострадавшими под Нижним Тагилом

90% ожогов тела: подробности пожара с тремя пострадавшими под Нижним Тагилом

Сегодня, 17:20ПроисшествияФото: паблик "Инцидент Нижний Тагил" во "Вконтакте"
Стали известны подробности пожара, который произошел 20 марта, в поселке Лёвиха под Нижним Тагилом. Во время инцидента пострадали три человека: хозяйка дома, ее подруга и сын.

На место возгорания выехали не только пожарные, но и сотрудники полиции из ОВД Кировграда, рассказал редакции TagilCity.ru начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, одна из трех пострадавших — 52-летняя женщина, получила 90% ожогов тела. На момент пожара в доме она была в гостях. Сейчас жизнь пострадавшей спасают врачи реанимационного отделения местной больницы.

Туда же, только в хирургическое отделение, была доставлена с ожогом рук 53-летняя хозяйка жилища и ее 27-летний сын Александр с ожогами спины порядка 30%,отметил полковник Горелых.

Предварительная информация гласит, что задымление, а после пожар, начались на кухне. Представители МВД выяснили, что свердловчане распивали спиртные напитки, после чего легли отдыхать. На момент пожара гражданский супруг хозяйки дома, а также два ее старших сына были на работе и позже узнали о случившемся.

Полиция и МЧС отрабатывают различные версии пожара, в том числе нарушение правил техники безопасности и неосторожное обращение с огнем,подчеркнул Валерий Горелых.

Версия с поджогом основной не является.

Напомним, прибывшие спасатели боролись с пожаром в течение 40 минут. Огонь полностью уничтожил частный дом и надворные постройки.

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