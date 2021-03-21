Бойцы ОМОН ворвались в квартиру и задержали шестерых человек в Нижнем Тагиле

Бойцы ОМОН ворвались в квартиру на Старателе в Нижнем Тагиле и задержали четырех женщин и двоих мужчин. Оказалось, что местный житель организовал в своей квартире наркопритон.

Происшествие случилось в квартире на улице Азовская в Нижнем Тагиле. У полицейских появились сведения, по которым 40-летний тагильчанин организовал в квартире наркопритон. К нему постоянно приходили местные жители, ранее привлекавшиеся за употребление наркотиков. Подозреваемого поймали, когда он выходил из своего жилища. Также поймали еще одного мужчину и четверых женщин. В квартире, а также у одной из женщин были найдены наркотики. Отмечается, что владелец квартиры уже имел проблемы с законом. Он привлекался за распространение запрещенных веществ и за кражу. В отношении хозяина жилища возбуждены уголовные дела статье 228 УК РФ (Незаконное хранение и сбыт наркотиков) и части 1 статьи 232 УК РФ (Организация притонов). Кроме владельца квартиры, ответственность понесут две задержанные дамы. Напомним, жителю поселка Кирпичный в Нижнем Тагиле грозит 20 лет за организацию наркопритона. В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов провели контрольную закупку в квартире дома в поселке Кирпичный. В результате был зафиксирован факт приобретения наркотических средств у безработного 26-летнего мужчины. На место была вызвана следственно-оперативная группа, которая обнаружила в квартире подозреваемого 4,5 грамма мефедрона. Кроме того, полицейские нашли шприцы с прозрачной жидкостью, пластиковые трубки со следами нагара, фольгу и электронные весы. Жителю Нижнего Тагила грозит 20 лет тюрьмы за организацию наркопритона в Кирпичном

Материалы по теме: В Нижнем Тагиле полицейские накрыли наркопритон на улице Фрунзе

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter