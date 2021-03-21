Бойцы ОМОН ворвались в квартиру и задержали шестерых человек в Нижнем Тагиле

Бойцы ОМОН ворвались в квартиру и задержали шестерых человек в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:16ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Бойцы ОМОН ворвались в квартиру на Старателе в Нижнем Тагиле и задержали четырех женщин и двоих мужчин. Оказалось, что местный житель организовал в своей квартире наркопритон.

Происшествие случилось в квартире на улице Азовская в Нижнем Тагиле. У полицейских появились сведения, по которым 40-летний тагильчанин организовал в квартире наркопритон. К нему постоянно приходили местные жители, ранее привлекавшиеся за употребление наркотиков.

Подозреваемого поймали, когда он выходил из своего жилища. Также поймали еще одного мужчину и четверых женщин. В квартире, а также у одной из женщин были найдены наркотики.

Отмечается, что владелец квартиры уже имел проблемы с законом. Он привлекался за распространение запрещенных веществ и за кражу.

В отношении хозяина жилища возбуждены уголовные дела статье 228 УК РФ (Незаконное хранение и сбыт наркотиков) и части 1 статьи 232 УК РФ (Организация притонов).

Кроме владельца квартиры, ответственность понесут две задержанные дамы.

Напомним, жителю поселка Кирпичный в Нижнем Тагиле грозит 20 лет за организацию наркопритона. В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов провели контрольную закупку в квартире дома в поселке Кирпичный. В результате был зафиксирован факт приобретения наркотических средств у безработного 26-летнего мужчины. На место была вызвана следственно-оперативная группа, которая обнаружила в квартире подозреваемого 4,5 грамма мефедрона. Кроме того, полицейские нашли шприцы с прозрачной жидкостью, пластиковые трубки со следами нагара, фольгу и электронные весы.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
задержаниеомонпритонНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы