Избивали ногами: уралец рассказал о пытках в полицейском участке ради явки с повинной

Уголовное дело по факту избиения в полицейском участке 50-летнего слесаря из Ревды возбудил следственный комитет. На сегодняшний день обвинение в превышение должностных полномочий было предъявлено одному сотруднику полиции — 26-летнему лейтенанту.

Инцидент произошел в октябре 2019 года. В то время сотрудники правоохранительных органов занимались тем, что расследовали кражу запчастей для тепловоза. Был нанесен ущерб почти на 400 тысяч рублей, рассказал «КП-Екатеринбург» источник в силовых структурах. Предполагается, что, не раскрыв преступление, полицейские решили добиться явки с повинной от слесаря «НЛМК-Урал». О случившемся мужчина рассказал 3 апреля 2020 года. Слесарь пояснил, что сотрудники уголовного розыска применили наручники, несколько раз ударили его ногами по внутренней части ног, при этом требуя написать явку с повинной,отметил источник. В общей сложности над свердловчанином издевались пять часов. У него была зафиксирована тупая травма живота. В отделе полиции Ревды началась служебная проверка. Напомним, в Нижнем Тагиле бывший заключенный исправительной колонии № 12 обвинил сотрудников ИК в превышении должностных полномочий. Обвиняет в пытках: экс-заключенный тагильчанин пожаловался на ИК № 12

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