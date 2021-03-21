Многодетная семья из Екатеринбурга едва не сгорела в машине из-за поломки двигателя

Житель Екатеринбурга подал в суд на дилера Mercedes. Уралец считает, что из-за ошибки во время технического обслуживания его автомобиль мог загореться. На ремонт требуется один миллион рублей.

Происшествие случилось 1 августа 2020 года. Семья с тремя детьми двигалась по свердловской трассе, когда у автомобиля внезапно вышел из строя двигатель. Мужчина отметил, что остановившись увидел следы горения масла на выхлопной трубе. Из-за опасения возгорания автомобиля он отправил родных на попутках и вызвал эвакуатор. Транспортное средство 2012 года выпуска свердловчанин приобрел в 2019 году. Все ТО он проходил у официального дилера. Для выявления причины он обратился к независимому эксперту, который установил, что причиной поломки стала неверная установка патрубка воздуховода. Из-за этого лопнуло уплотнительное кольцо, которое попало в компрессор и вывело его из строя. В следствие этого произошла утечка масла. Фото: e1.ru В автосалоне не согласились с выводами эксперта и отметили, что по проведенной экспертизе салона, причиной серьезной поломки стала невнимательность водителя. По словам директора, мужчина не обратил внимание на Check двигателя и ехал с потерей масла. Несмотря на это, дилер предложил принять автомобиль в Trade-In, либо оплатить половину стоимости ремонта — 500 тысяч рублей. Владелец считает, что экспертиза автосалона проведена с нарушениями. Дилер предоставил эксперту детали от другого автомобиля. По этом вопросу он написал заявление в полицию. В салоне данную информацию опровергли и заявили, что имеют доказательство обратного на фотографиях. Эксперт, назначенный судом, считает что виноваты обе стороны. Он отмечает как некачественные работы дилера, так и невнимательность владельца автомобиля. Решение по делу будет принимать суд.

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