«Ни одного iPhone не осталось»: в Екатеринбурге обокрали премиум-магазин Apple Cstore

«Ни одного iPhone не осталось»: в Екатеринбурге обокрали премиум-магазин Apple Cstore

Сегодня, 13:48ПроисшествияФото: pixabay.com
Все «Айфоны» вынесли воры из фирменного магазина Apple Cstore в центре Екатеринбурга. Для проникновения они разбили витрину.

Происшествие случилось на улице Ленина, 40 в Екатеринбурге. Неизвестные разбили витрину и проникли в магазин Cstore.

Я шел на работу около 8.00. К тому времени уже всё было вынесено. Обычно всё на витрине лежит, а сейчас ни одного iPhone не осталось, рассказал E1 очевидец.

Фото:E1.ru

В полицию по данному факту поступило заявление. Правоохранители организовали проверку. По результатам будет принято обоснованное решение.

Напомним, 14 марта сообщалось о трех кражах из магазинов на Тагилстрое в Нижнем Тагиле, которые произошли за одну ночь. В полиции сообщили об одном поступившем заявлении по факту хищения из магазина «Магнит» на улице Попова. Устанавливается сумма ущерба и обстоятельства происшествия. Еще два магазина на улицах Красных Зорь и Металлургов подверглись ночным кражам. Неизвестные разбили остекление торговых точек, забрались внутрь и вынесли часть товара.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
кражамагазинцентрIphoneЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы