«Обгорели ноги и спина»: три человека пострадали при пожаре под Нижним Тагилом

«Обгорели ноги и спина»: три человека пострадали при пожаре под Нижним Тагилом

Сегодня, 14:32ПроисшествияФото: Группа «Вконтакте» «Инцидент Нижний Тагил»
Три человека пострадали при пожаре частного дома в посёлке Лёвиха под Нижним Тагилом.

Происшествие случилось 20 марта. В 13.25 на пульт оператора поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме. Прибывшие спасатели боролись с огнем в течение 40 минут.

В результате три человека пострадали. На снимке очевидца обгоревшая девушка лежит на снегу.

Фото:Группа «Вконтакте» «Инцидент Нижний Тагил»

У неё спина и ноги обгорели. На момент снимка она еще жива, рассказал подписчик группы «Вконтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

Из-за огня полностью уничтожены были частный дом и надворные постройки. На кадрах видно, как огонь полностью охватил весь дом.

Фото:Группа «Вконтакте» «Инцидент Нижний Тагил»

Из-за происшествие две женщины и один мужчина были госпитализированы на «скорой».

Напомним, 17 марта сообщалось о пожаре в доме на улице Вязовская в Нижнем Тагиле. Один человек был госпитализирован в тяжелом состоянии из-за отравления продуктами горения. Были эвакуированы 15 жильцов, их них трое — дети. Предварительной причиной пожара установлена аварийная работа электрооборудования — в ванной загоревшейся квартиры спасатели нашли включенной в розетку стиральную машину.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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