Обманула суд и стала фигурантом уголовного дела участковая из Кушвы

Обманула суд и стала фигурантом уголовного дела участковая из Кушвы

Сегодня, 15:08ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
За ложные показания в суде в отношении участковой из Кушвы возбуждено уголовное дело.

В суде сотрудница полиции заявила, что не видела как её коллега избил 27-летнего рабочего конвейера. В настоявший момент полицейский о котором идёт речь уволен из органов ОВД.

Женщина исказила действительность о превышении должностных полномочий её сослуживцем, когда давала показания по делу об избитом машинисте конвейера, рассказал «КП-Екатеринбург» инсайдер.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудницы правоохранительных органов. Ей грозит до трех месяцев ареста.

Напомним, 18 марта сообщалось о задержании старшего и младшего лейтенантов полиции Екатеринбурга. Их обвиняют в получении взятки в размере 430 тысяч рублей.

Материалы по теме:
Свердловская областьженщинауголовное делополицейскийучастковыйложные показанияКушва
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы