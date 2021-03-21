Силовики в масках задержали подозреваемую в сбыте наркотиков жительницу Екатеринбурга

Сыщики смогли установить личность задержанной женщины — это 45-летняя местная жительница. У нее дома, а также в предполагаемых местах расположения «закладок» был проведен осмотр. В результате полицейские обнаружили несколько мест, в которых находились наркотики синтетического происхождения.