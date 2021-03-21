Силовики в масках задержали подозреваемую в сбыте наркотиков жительницу Екатеринбурга

Силовики в масках задержали подозреваемую в сбыте наркотиков жительницу Екатеринбурга

Сегодня, 20:48ПроисшествияФото: скриншот видео с YouTube-канала "Происшествия оперативно"
Силовики в камуфляже и масках задержали жительницу Екатеринбурга. Подозревается, что она имеет отношение к наркотрафику.

Инцидент произошел 20 марта, в микрорайоне Академический. Также был задержан мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (Незаконный оборот наркотиков), сообщает Е1 со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Сыщики смогли установить личность задержанной женщины — это 45-летняя местная жительница. У нее дома, а также в предполагаемых местах расположения «закладок» был проведен осмотр. В результате полицейские обнаружили несколько мест, в которых находились наркотики синтетического происхождения.

Полицейские отрабатывают связи задержанной гражданки, как долго она имеет отношение к наркотрафику, выясняют поставщиков. Расследование продолжается,отметил полковник Горелых.

Подозреваемая была помещена под стражу.

Видео:YouTube-канал "Происшествия оперативно"

Напомним, в Нижнем Тагиле бойцы ОМОН ворвались в квартиру на Старателе и задержали четырех женщин и двоих мужчин. Оказалось, местный житель решил организовать в своей квартире наркопритон.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
полицияВалерий Горелыхзадержаниесиловикинаркотик
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы