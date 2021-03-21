«Сначала повязали девушку»: в Екатеринбурге люди в масках и камуфляже задержали двоих

Люди в камуфляжной форме и с масками на лицах задержали мужчину и женщину в Екатеринбурге.

«ГАЗель» перекрыла движение выезжавшему из двора черному автомобилю. Затем сзади его «поджала» иномарка. Выезжал из двора, а тут шум и грохот. Потом увидел, что проходит задержание. Сначала повязали девушку, потом мужчину, рассказал читатель E1. Стекло со стороны водителя в автомобиле задержанных было разбито, добавил собеседник редакции. Видео: YouTube-канал "Происшествия оперативно" Это не разборки 90-х. Жители Екатеринбурга могут быть спокойны. Здесь проходила операция сотрудников отдела по борьбе с наркотиками, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых. Правоохранителями были задержаны два человека. По информации МВД, данные лица могут быть причастны к обороту наркотиков. В настоящий момент проводятся следственный действия по их местам жительства. В случае обнаружения запрещенных веществ, будет заведено уголовное дело по статье 228 УК РФ, уточнил полковник Горелых. Напомним, аналогичный случай произошел в Екатеринбурге 15 марта. На парковке недалеко от цирка люди в масках задержали мужчину. В МВД уточнили, что проводилась операция отдела по борьбе с наркотиками. Люди в масках «скрутили» человека на парковке в Екатеринбурге

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