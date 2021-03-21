Торопился на маршрутку: жителя Екатеринбурга сбил груженный снегом КАМАЗ

Инцидент произошел 20 марта, в районе УНЦ.
Водитель КАМАЗа не виноват: мужчина побежал на красный свет, торопился на маршрутку № 43,рассказала Е1 свидетельница происходящего.
Женщина отметила, что пострадавший вел себя странно: в холодную погоду на нем была расстегнутая куртка.
В результате ДТП мужчина получил различные травмы: перелом позвоночника, таза и множественные ушибы.
Напомним, 19 марта в поселке Полдневая Полевского округа водитель в состоянии алкогольного опьянения наехал на коляску с трехлетним ребенком и скрылся.