Торопился на маршрутку: жителя Екатеринбурга сбил груженный снегом КАМАЗ

Торопился на маршрутку: жителя Екатеринбурга сбил груженный снегом КАМАЗ

Сегодня, 20:25ПроисшествияФото: паблик "Инцидент-Екатеринбург" во ВКонтакте
Груженный снегом КАМАЗ сбил на дороге жителя Екатеринбурга. По словам свидетелей, мужчина торопился на маршрутку, поэтому выбежал на запрещающий сигнал светофора.

Инцидент произошел 20 марта, в районе УНЦ.

Водитель КАМАЗа не виноват: мужчина побежал на красный свет, торопился на маршрутку № 43,рассказала Е1 свидетельница происходящего.

Женщина отметила, что пострадавший вел себя странно: в холодную погоду на нем была расстегнутая куртка.

В результате ДТП мужчина получил различные травмы: перелом позвоночника, таза и множественные ушибы.

Напомним, 19 марта в поселке Полдневая Полевского округа водитель в состоянии алкогольного опьянения наехал на коляску с трехлетним ребенком и скрылся.

Сюжеты:
Екатеринбург
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