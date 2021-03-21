Торопился на маршрутку: жителя Екатеринбурга сбил груженный снегом КАМАЗ

Груженный снегом КАМАЗ сбил на дороге жителя Екатеринбурга. По словам свидетелей, мужчина торопился на маршрутку, поэтому выбежал на запрещающий сигнал светофора.

Инцидент произошел 20 марта, в районе УНЦ. Водитель КАМАЗа не виноват: мужчина побежал на красный свет, торопился на маршрутку № 43,рассказала Е1 свидетельница происходящего. Женщина отметила, что пострадавший вел себя странно: в холодную погоду на нем была расстегнутая куртка. В результате ДТП мужчина получил различные травмы: перелом позвоночника, таза и множественные ушибы. Напомним, 19 марта в поселке Полдневая Полевского округа водитель в состоянии алкогольного опьянения наехал на коляску с трехлетним ребенком и скрылся. Водитель иномарки сбил трехлетнего ребенка в коляске на Урале

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