Компенсация за плохие БАДы: пенсионеру из-под Тагила мошенники обещали 450 тысяч

Пожилого мужчину из поселка под Нижним Тагилом мошенники попытались обмануть на 450 тысяч рублей. Действовали по стандартной схеме — звонок менеджера, потом сотрудника службы безопасности, далее представителя силового ведомства (на этот раз была «прокуратура»), и в финале — просьба передать им данные банковской карты. Злоумышленники не ожидали, что пенсионер не только не попадется на их удочку, но и сам будет «троллить» сотрудников банка.
Пенсионер Сергей из поселка Висимо-Уткинск под Нижним Тагилом уехал жить в пригород больше 10 лет назад. Сначала мужчина совмещал работу с жизнью за городом, после выхода на пенсию и вовсе обосновался в деревне. Однако «городские привычки» мужчина не бросил.
Каждый день уже в привычку вошло, смотреть новости в интернете. Иногда менее «продвинутые» соседи просят найти ту или иную информацию, помочь заплатить за электричество или записаться на прием ко врачу, например, рассказал TagilCity.ru Сергей.
Однажды соседка Валентина попросила мужчину помочь заказать ей разрекламированные по телевидению биологически активные добавки. Женщина предпочитает пользоваться наличными, а счет в банке имеет только сберегательный. Поэтому заказ Сергей планировал оплатить на сайте со своей карты.
Валентина дала адрес сайта, название лекарства. Заказали ее БАДы за 7,5 тысячи рублей, планировали оплатить онлайн. Но банк платеж отказался проводить — пришло сообщение о неполадках, поэтому выбрали опцию «оплатить наложенным платежом»,поделился с редакцией Сергей.
Посылка пришла в канун Нового года — женщина оплатила препараты после получения их на почте. А спустя полтора месяца Сергея стали одолевать звонками представители различных «банков» — некоторые предлагали оформить кредит, другие — рефинансировать уже имеющийся.
В один из дней мне позвонила девушка с московского номера и представилась юристом компании, которая продавала те самые БАДы. Дама рассказала, что фирма стала банкротом, поэтому по суду было принято решение выплатить всем, кто заказывал там препараты их стоимость и даже компенсацию в 450 тысяч рублей, рассказал редакции пенсионер.
По словам лже-юриста, компания-продавец БАДов была оштрафована за продажу несертифицированной продукции. Мужчина сначала не поверил звонившей, однако девушка достаточно убедительно апеллировала статьями и нормами закона.
Юристка назвала номер постановления, сказав, что его вынес Преображенский суд Москвы. Вроде бы, все звучало убедительно, но меня смутила нумерация — не было ни года, ни месяца в номере решения,вспоминает Сергей.
Решив убедиться в своей правоте, мужчина зашел на сайт Преображенского суда Москвы. Однако поиски мужчины прервались очередным звонком.
Звонивший на этот раз мужчина представился представителем финансового отдела компании. Он попросил тагильчанина прослушать информацию о том, какая именной сумма и за что ему полагается. Также от мужчины потребовалось подтвердить свои паспортные данные.
Настолько сильно лже-финансист пытался меня убедить в том, что деньги чуть ли не у меня в кармане. И говорил, что я смогу машину купить новую, и жене шубу, и отдохнуть съездить. К слову, у супруги шуба есть, у меня — внедорожник, а отдыхать мы дома привыкли. Меня смутило сильно, откуда эти товарищи знают мои данные и адрес. Вплоть до номера паспорта,рассмеялся пенсионер.
Мужчина предположил, что всю информацию про него мошенники узнали от представителей интернет-магазина.
Слишком много фактов совпало — от бренда до данных. Кстати, для убедительности со мной и «прокурор» московский разговаривал, вспоминает пенсионер.
Зайти на сайт Преображенского суда Москвы Сергей все-таки смог — нумерация дел действительно не совпадала с тем номером, который мошенники сказали тагильчанину. Поэтому мужчина решил продолжить общение с данными финансистами, как он признался TagilCity.ru, «ради интереса». Финальным аккордом стала просьба финансиста передать мошенникам данные банковской карты тагильчанина.
Стало так смешно — насколько наивно пытаются меня «развести» на деньги эти деятели. Ради интереса стал сам их троллить, чтобы узнать, на какой стадии они сдадутся, шутит собеседник редакции.
Тагильчанин данные карты давать не стал, сославшись, что сейчас «пластик» уже не действительный. Мужчина предложил перевести 450 тысяч рублей в любой офис любой финансовой организации в Нижнем Тагиле.
Специалисты стали меня отговаривать от идеи получить выплаты наличными. Пугали процентами за банковский перевод, рисками. Даже сказали, что переводы могут не провести сразу и придется побегать. Юрист компании даже предложил перевести деньги на банковскую карту жены — мне стали рассказывать о том, что деньги совместно нажитые. В общем, я не сдался — только наличные и только в офисе банка, подытожил мужчина.
После такого разговора мошенники пообещали тагильчанину перезвонить и сообщить о месте и времени получения компенсации. По словам Сергея, спустя две недели он набрал всех специалистов и даже «самого прокурора» из Москвы, однако номера абонентов не отвечали.
Жаль, конечно. Хотелось бы узнать, почему так долго деньги идут. Какие небылицы придумают на этот раз, смеется тагильчанин.
Собеседник редакции из правоохранительных органов поделился, что подобные «разводы» имеют практику уже около 15 лет. Силовик рассказал TagilCity.ru, что мошенники тоже не ожидали, что им попадется такой подкованный в юридических и финансовых вопросах собеседник.
Уже лет 15 по всей стране такие специалисты звонят — то вернуть деньги за мази хотят пенсионерам, то за пластыри целебные. Многие пожилые люди, сидя дома, только и делают, что заказывают различные товары в телемагазинах. Позднее данные клиентов «утекают» к мошенникам. Почему-то чаще всего злоумышленники выбирают именно Преображенский суд Москвы, поделился с редакцией представитель правоохранительных органов Свердловской области.
По данным статистики, чаще всего мошенники звонят тагильчанам из Казахстана, Беларуси, Украины, Германии и США. Как сообщил начальник МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров на ежегодном подведении итогов работы ведомства, наиболее доверчивыми являются жители Вагонки. Даже уровень образования и социальный статус тагильчан не является показателем в подобных вопросах — на уловки любителей чужих денег попадаются как доктора наук, так и люди со средним образованием. Поэтому правоохранители рекомендуют тагильчанам быть бдительными, а также провести беседы со своими пожилыми родителями и знакомыми, чтобы уберечь их от печальных последствий.