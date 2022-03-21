Компенсация за плохие БАДы: пенсионеру из-под Тагила мошенники обещали 450 тысяч

Настолько сильно лже-финансист пытался меня убедить в том, что деньги чуть ли не у меня в кармане. И говорил, что я смогу машину купить новую, и жене шубу, и отдохнуть съездить. К слову, у супруги шуба есть, у меня — внедорожник, а отдыхать мы дома привыкли. Меня смутило сильно, откуда эти товарищи знают мои данные и адрес. Вплоть до номера паспорта,рассмеялся пенсионер.