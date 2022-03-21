Пенсионерка погибла под колесами инкассаторской машины в Екатеринбурге

Пенсионерка погибла под колесами инкассаторской машины в Екатеринбурге
Пенсионерка погибла под колесами инкассаторской машины в Екатеринбурге
Сегодня, 08:37ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Пенсионерка погибла под колесами инкассаторской машины около метро «Динамо» в Екатеринбурге. Авария случилась днем 20 марта.

Ехавший по переулку Красному водитель Fiat Ducato сбил 81-летнюю женщину. Пенсионерка пыталась перейти дорогу вне пешеходного перехода. От полученных повреждений пострадавшая умерла на месте.

Прибывшие сотрудники ГИБДД выяснили, что машиной управлял 32-летний мужчина. Он имеет 12-летний стаж вождения, а также 5 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД. На момент аварии мужчина был трезвым, сообщили в УГИБДД Екатеринбурга.

По словам водителя, он ехал по переулку Красный и неожиданно на дорогу выбежала женщина. Он пытался затормозить, но наезда избежать не получилось, пишет Е1.

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Екатеринбург
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