Пенсионерка погибла под колесами инкассаторской машины в Екатеринбурге

Ехавший по переулку Красному водитель Fiat Ducato сбил 81-летнюю женщину. Пенсионерка пыталась перейти дорогу вне пешеходного перехода. От полученных повреждений пострадавшая умерла на месте.
Прибывшие сотрудники ГИБДД выяснили, что машиной управлял 32-летний мужчина. Он имеет 12-летний стаж вождения, а также 5 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД. На момент аварии мужчина был трезвым, сообщили в УГИБДД Екатеринбурга.
По словам водителя, он ехал по переулку Красный и неожиданно на дорогу выбежала женщина. Он пытался затормозить, но наезда избежать не получилось, пишет Е1.