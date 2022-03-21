Пенсионерка погибла под колесами инкассаторской машины в Екатеринбурге

Прибывшие сотрудники ГИБДД выяснили, что машиной управлял 32-летний мужчина. Он имеет 12-летний стаж вождения, а также 5 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД. На момент аварии мужчина был трезвым, сообщили в УГИБДД Екатеринбурга.