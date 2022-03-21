Снимающий посуточно квартиры грабитель разыскивается в Нижнем Тагиле

Снимающий посуточно квартиры грабитель разыскивается в Нижнем Тагиле
Снимающий посуточно квартиры грабитель разыскивается в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:14ПроисшествияФото: pexels.com
Тагильчанин снимает квартиры посуточно, а потом выносит из них мебель и бытовую технику.

В Нижнем Тагиле правоохранители разыскивают 25-летнего местного жителя. По данным следствия, он снимает квартиры посуточно и грабит их. Мужчина выносит бытовую технику, и даже мебель.

Каждый раз он действует по такой схеме: оплачивает сутки проживания, затем по телефону просит продлить аренду, обещая расплатиться позже. После этого грабит квартиру и скрывается.

Так, один из потерпевших 68-летний житель Ленинского района города лишился телевизора, холодильника, стиральной машины и мягкой мебели. Сумма ущерба, причиненного квартирантом, составила почти 100 тысяч рублей.

В отношении молодого человека возбуждены три уголовных дела. Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят обратиться в управление МВД «Нижнетагильское».

Отмечается, что ранее мужчина был неоднократно судим за имущественные преступления.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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