Тагильчанин раздавил иномаркой оленя на Вагонке

В связи с этим мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев на своей странице ВКонтакте рекомендует горожанам быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим, так как из-за погоды образуется гололед, а из-за снега снижается видимость.