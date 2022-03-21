Тагильчанин раздавил иномаркой оленя на Вагонке

Тагильчанин раздавил иномаркой оленя на Вагонке
Тагильчанин раздавил иномаркой оленя на Вагонке
Сегодня, 19:09ПроисшествияФото: Страница Владислава Пинаева "ВКонтакте"
Топиарную фигурку оленя на Вагонке раздавил иномаркой житель Нижнего Тагила, не справившись с управлением.

ДТП произошло днем 21 марта на развязке улицы Юности и Восточного шоссе. Водитель Opel не справился с управлением и снес одну из фигур оленей. Всего в этом месте установлено три фигуры животных.

В связи с этим мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев на своей странице ВКонтакте рекомендует горожанам быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим, так как из-за погоды образуется гололед, а из-за снега снижается видимость.

Фото:Страница Владислава Пинаева "ВКонтакте"

Напомним, сильный гололед и штормовой ветер ожидаются в Свердловской области в ближайшие сутки. Жителям региона нужно соблюдать все меры безопасности.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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