Устроившая смертельное ДТП на Россельбане екатеринбурженка была трезвой

Результаты медосвидетельствования 22-летней автоледи из Екатеринбурга показали, что в момент ДТП на Кольцовском тракте она была трезвой, пишет Е1.ru.
Как сообщил руководитель пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых, девушка дала первые показания.
Она рассказала, что у нее был ограничен обзор, и поэтому ей пришлось совершить резкий маневр на дороге, что привело к трагическим последствиям. Екатеринбурженка не справилась с управлением и ее Hyundai Getz закрутило на дороге. Машина перелетела через две полосы и врезалась в забор.
В результате погибла 22-летняя девушка, которая сидела на переднем пассажирском сидении. Она получила смертельные травмы и скончалась в карете скорой помощи.
Решается вопрос о возбуждении в отношении екатеринбурженки уголовного дела.