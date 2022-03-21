Устроившая смертельное ДТП на Россельбане екатеринбурженка была трезвой

Она рассказала, что у нее был ограничен обзор, и поэтому ей пришлось совершить резкий маневр на дороге, что привело к трагическим последствиям. Екатеринбурженка не справилась с управлением и ее Hyundai Getz закрутило на дороге. Машина перелетела через две полосы и врезалась в забор.