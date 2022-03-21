Устроившая смертельное ДТП на Россельбане екатеринбурженка была трезвой

Устроившая смертельное ДТП на Россельбане екатеринбурженка была трезвой
Устроившая смертельное ДТП на Россельбане екатеринбурженка была трезвой
Сегодня, 16:59ПроисшествияФото: pixabay.com
Жительница Екатеринбурга дала первые показания после страшной аварии, в которой погибла ее подруга.

Результаты медосвидетельствования 22-летней автоледи из Екатеринбурга показали, что в момент ДТП на Кольцовском тракте она была трезвой, пишет Е1.ru.

Как сообщил руководитель пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых, девушка дала первые показания.

Она рассказала, что у нее был ограничен обзор, и поэтому ей пришлось совершить резкий маневр на дороге, что привело к трагическим последствиям. Екатеринбурженка не справилась с управлением и ее Hyundai Getz закрутило на дороге. Машина перелетела через две полосы и врезалась в забор.

В результате погибла 22-летняя девушка, которая сидела на переднем пассажирском сидении. Она получила смертельные травмы и скончалась в карете скорой помощи.

Решается вопрос о возбуждении в отношении екатеринбурженки уголовного дела.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
дтпалкогольавтоледиуголовная ответственность
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы