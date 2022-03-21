Юрист обвинила бывшего врача Каменска-Уральского в порче дорогого автомобиля

Юрист обвинила бывшего врача Каменска-Уральского в порче дорогого автомобиля
Юрист обвинила бывшего врача Каменска-Уральского в порче дорогого автомобиля
Сегодня, 20:16ПроисшествияФото: pixabay.com
Женщина утверждает, что бывший главврач больницы Каменска-Уральского испортил ее дорогое авто.

Юрист Юлия Майорова заявила, что заместитель руководителя филиала Фонда медицинского страхования Александр Чураков в минувшую субботу приехал во двор ее дома и накинулся на принадлежащий ей автомобиль.

По ее словам, бывший главврач городской больницы Каменска-Уральского пинал сначала ее машину, потом переключился на авто ее мужа. Также Чураков якобы разбил стекло в соседской машине.

Юлия Майорова не понимает, что могло вызвать такую ярость. Женщина ведет медицинские дела, но никогда не «переходила дорогу» Чуракову. Она утверждает, что слышала о нем только хорошее.

Юрист отметила, что прибывшим сотрудникам полиции экс-главврач давал путаные объяснения. Он заявил, что выпивал в компании. Как оказался во дворе, не помнит.

После нападения на автомобилях остались вмятины и царапины. Стоимость ремонта женщина пока не оценивала, пишет Е1.

Отмечается, что на Чуракова могут завести уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

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Каменск-Уральский
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