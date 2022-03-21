Юрист обвинила бывшего врача Каменска-Уральского в порче дорогого автомобиля

Юрист Юлия Майорова заявила, что заместитель руководителя филиала Фонда медицинского страхования Александр Чураков в минувшую субботу приехал во двор ее дома и накинулся на принадлежащий ей автомобиль.
По ее словам, бывший главврач городской больницы Каменска-Уральского пинал сначала ее машину, потом переключился на авто ее мужа. Также Чураков якобы разбил стекло в соседской машине.
Юлия Майорова не понимает, что могло вызвать такую ярость. Женщина ведет медицинские дела, но никогда не «переходила дорогу» Чуракову. Она утверждает, что слышала о нем только хорошее.
Юрист отметила, что прибывшим сотрудникам полиции экс-главврач давал путаные объяснения. Он заявил, что выпивал в компании. Как оказался во дворе, не помнит.
После нападения на автомобилях остались вмятины и царапины. Стоимость ремонта женщина пока не оценивала, пишет Е1.
Отмечается, что на Чуракова могут завести уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.