Полиция и общественники Нижнего Тагила изъяли алкоголь из местного бара
21 апреля 2014, 12:55Происшествия
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Накануне в Нижнем Тагиле состоялось мероприятие в рамках федерального проекта «Агенты», об этом сообщают в общественной организации «Молодая гвардия Единой России».
Члены организации вместе с сотрудниками полиции и прокуратуры проверили местный бар, находящийся в центре Нижнего Тагила. В результате проверки и контрольной закупки выяснилось, что у заведения отсутствует лицензия на реализацию алкогольной продукции. Кроме того, сообщается, что в заведении были выявлены многочисленные нарушения трудового законодательства.
Вся алкогольная продукция, находящаяся в заведении была изъята. По фактам нарушений заведено дело об административном правонарушении сообщили активисты.
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