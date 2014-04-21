Полиция и общественники Нижнего Тагила изъяли алкоголь из местного бара

Члены организации вместе с сотрудниками полиции и прокуратуры проверили местный бар, находящийся в центре Нижнего Тагила. В результате проверки и контрольной закупки выяснилось, что у заведения отсутствует лицензия на реализацию алкогольной продукции. Кроме того, сообщается, что в заведении были выявлены многочисленные нарушения трудового законодательства.