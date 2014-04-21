В Нижнем Тагиле ДТП: днем трамвай столкнулся с грузовиком (ФОТО)

По всей видимости, один из Камазов, поворачивая налево, упустил из виду трамвай, и «подвинул» его с рельс.

Пару минут назад рядом с трамваем были и другие участники ДТП – два Камаза, сейчас они уехали. Сотрудники ГИБДД, очевидцы и водитель трамвая выясняют обстоятельства происшествия. Официальная информация будет известна позже.

В настоящее время у автомобилистов возникают сложности с проездом данного перекрестка, поэтому в данной части города движение затруднено. Сейчас трамвай с помощью спецтехники будут возвращать на рельсы, предварительно обесточив.

Фото с камер «Сети Тагила»