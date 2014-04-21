В Нижнем Тагиле ДТП: днем трамвай столкнулся с грузовиком (ФОТО)
21 апреля 2014, 18:10Происшествия
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Только что пользователь Сергей сообщил о серьезном дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на перекрестке улиц Мира-Циолковского - трамвай столкнулся с грузовиком.
По всей видимости, один из Камазов, поворачивая налево, упустил из виду трамвай, и «подвинул» его с рельс.
Пару минут назад рядом с трамваем были и другие участники ДТП – два Камаза, сейчас они уехали. Сотрудники ГИБДД, очевидцы и водитель трамвая выясняют обстоятельства происшествия. Официальная информация будет известна позже.
В настоящее время у автомобилистов возникают сложности с проездом данного перекрестка, поэтому в данной части города движение затруднено. Сейчас трамвай с помощью спецтехники будут возвращать на рельсы, предварительно обесточив.
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Фото с камер «Сети Тагила»
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