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В Нижнем Тагиле сбили мужчину: он перебегал дорогу в неположенном месте
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле сбили мужчину: он перебегал дорогу в неположенном месте

21 апреля 2014, 17:00Происшествия
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