В Нижнем Тагиле сбили мужчину: он перебегал дорогу в неположенном месте

В 20:30 часов водитель-мужчина 1963 года рождения ехал по улице Красных Зорь со стороны улицы Металлургов. У дома №6 сбил пешехода, который переходил дорогу справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП транспортное средство повреждено, а пешеход, парень 1990 года рождения, был госпитализирован с закрытым переломом бедра.

По словам сотрудников ГИБДД, пешеход переходил проезжую часть в неустановленном месте.

В ГИБДД информируют, что по итогам 2014 года на территории Свердловской области по вине водителей автобусов зарегистрировано 22 ДТП, в которых получили ранения 33 человека. Кроме того, в первой декаде апреля 2014г. зарегистрировано 6 ДТП с участием пассажирского транспорта, в которых травмировано 12 человек, из 6 водителей автобусов, допустивших ДТП, 5 являются иностранными гражданами.

Очень часто по вине пешеходов, перебегающих дорогу в неположенном месте, страдают именно водители и их автотранспорт. Совершая маневр, чтобы не сбить пешехода, водитель часто сам провоцирует ДТП. И пока водители решают, какой эвакуатор вызвать в Кургане, неосторожный пешеход успевает покинуть место происшествия и остается безнаказанным. А водителю при этом приходится оплачивать ремонт и ездить на такси, что тоже обходится недешево. Именно поэтому вновь и вновь выносится закон об ужесточении наказания для пешеходов, нарушающих правила дорожного движения.