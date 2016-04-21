Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
«Резал ножом и бил головой об стены»: в Белоярском жертва домашнего насилия простила своего сожителя-тирана
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

«Резал ножом и бил головой об стены»: в Белоярском жертва домашнего насилия простила своего сожителя-тирана

21 апреля 2016, 11:35ПроисшествияТимофей Данилов
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»