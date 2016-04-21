«Резал ножом и бил головой об стены»: в Белоярском жертва домашнего насилия простила своего сожителя-тирана

Правоохранительными органами установлено несколько эпизодов домашнего насилия. Не исключено, что истязаний было и больше. 11 января во время бытовой ссоры белоярский деспот порезал ножом запястье своей сожительницы.

Спустя месяц, после праздника всех влюбленных, он избил свою подругу, ударил её головой об стену и пытался задушить. На следующий день 46-летний неработающий мужчина схватился за топор и угрожал сожительнице убийством. В подтверждение своих намерений, он демонстративно размахнулся и воткнул колун в пол. Тогда женщине удалось сбежать к соседке и вызвать оттуда полицию.

Пострадавшая рассказала, что её сожитель не только издевался над ней: неоднократно он приходил домой пьяным и портил имущество. За побои и угрозу убийства на тирана завели уголовное дело.

Сам мужчина полностью сознался в содеянном. Однако ответить перед законом подсудимому не удалось – жертва ходатайствовала о прекращении расследования из-за примирения сторон. Суд одобрил обращение женщины.

По словам правоохранителей, мужчина, поднявший однажды руку на женщину во время бытовой ссоры, с вероятностью в 99% сделает это снова. Свердловские полицейские призывают понять, что домашнее насилие – это не семейная проблема, которую можно решить во время беседы за чашкой чая, а противоправное деяние. При первых его проявлениях необходимо, как минимум, обратиться в полицию.