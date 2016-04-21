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Тагильская полиция разыскивает молодого человека, который вышел из такси на ВМЗ, но до дома не дошел (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильская полиция разыскивает молодого человека, который вышел из такси на ВМЗ, но до дома не дошел (ФОТО)

21 апреля 2016, 16:45ПроисшествияТимофей Данилов
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