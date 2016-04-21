Тагильская полиция разыскивает молодого человека, который вышел из такси на ВМЗ, но до дома не дошел (ФОТО)

12 апреля 26-летний Илья Сахаров ушел из своей квартиры по улице Верхняя Черепанова. В районе 2-х часов ночи очевидцы видели, что молодой человек сел в такси, чтобы отправиться домой из центра города.

По словам пользователей соцсетей, у Ильи не было денег, чтобы оплатить проезд, поэтому таксист высадил его на набережной у шашлычки. Кафе находится после железнодорожного переезда на ВМЗ.

Мать пропавшего обратилась за помощью в полицию спустя три дня. По её словам, Илья никогда раньше не уходил из дома.

Полицейские просят всех, кто знает что-либо о местонахождении молодого человека, сообщать по телефонам: 97-64-78, 97-60-32 или 02.