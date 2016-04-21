Тагильская полиция разыскивает молодого человека, который вышел из такси на ВМЗ, но до дома не дошел (ФОТО)
21 апреля 2016, 16:45ПроисшествияТимофей Данилов
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Полиция просит тагильчан помочь в поиске пропавшего.
Сюжеты: Нижний Тагил
12 апреля 26-летний Илья Сахаров ушел из своей квартиры по улице Верхняя Черепанова. В районе 2-х часов ночи очевидцы видели, что молодой человек сел в такси, чтобы отправиться домой из центра города.
По словам пользователей соцсетей, у Ильи не было денег, чтобы оплатить проезд, поэтому таксист высадил его на набережной у шашлычки. Кафе находится после железнодорожного переезда на ВМЗ.
Мать пропавшего обратилась за помощью в полицию спустя три дня. По её словам, Илья никогда раньше не уходил из дома.
Полицейские просят всех, кто знает что-либо о местонахождении молодого человека, сообщать по телефонам: 97-64-78, 97-60-32 или 02.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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