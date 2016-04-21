В Невьянске автомобилиста, по вине которого погибли люди, суд приговорил к 2,5 годам тюрьмы

Напомним, дорожная трагедия произошла в конце прошлого года на Серовском тракте. Водитель «МАНа» задремал за рулем. Грузовик «догнал» впереди идущий фургон BAW и попросту спихнул его в кювет, после вылетел с дороги сам. Два человека, которые сидели в кабине «китайца», погибли на месте аварии.

Как пояснили автоинспекторы, виновник трагедии несколько суток не спал и просто «вырубился» за рулем.

ГИБДД напоминает автолюбителям: если вы чувствуете усталость, управляя транспортным средством, нужно остановиться на обочине и отдохнуть хотя бы 15-20 минут. А если необходимости куда-то ехать нет, то лучше вовсе не садиться в водительское кресло.