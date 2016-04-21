В Нижнем Тагиле полицейские задержали группу пьяных мужчин, которые обворовали своего бывшего коллегу

Накануне вечером в полицию обратился 44-летний житель Черноисточинска. Он сообщил, что неизвестные проникли во двор его частного дома и украли велосипед, сломанный мотоцикл «ИЖ Планета-5» и пару скутеров.

Сыщики установили, что в момент кражи в доме потерпевшего находился его 15-летний сын. Он услышал шум во дворе и выглянул в окно, чтобы разобраться что к чему. Оказалось, на улице хозяйничали трое пьяных мужчин: они грузили в ГАЗель двухколесную технику. Двух воров мальчик признал – это были приятели отца, с которыми он раньше работал в похоронном агентстве.

Через три часа домой пришел сам хозяин. Юноша рассказал отцу о том, что их обокрали. Мужчина незамедлительно позвонил участковому, который обслуживает территории поселка Черноисточинск.

Полицейские 21-й отдела вместе с потерпевшим выехали по месту жительства одного из злоумышленников, на которых указал мальчик. Подъезжая к дому, оперативники увидели горящий свет в окнах, услышали шум застолья. Во дворе стояла та самая ГАЗель, в которой находилась украденная техника.

Подозреваемыми оказались 20-летний житель Талицы, судимый за грабеж 42-летний житель Черноисточинска и 36-летний тагильчанин. Оказалось, компания распивала спиртное в одном из домов в Черноисточинске. Алкоголь закончился, но веселье хотелось продолжать. Тогда пьяные мужчины вспомнили, что недалеко живет их старый товарищ. По их словам, они планировали взять деньги в долг. Но на стук в дверь никто не открыл. Задержанные поняли, что хозяина нет дома, пробрались во двор и украли технику на 9 тысяч рублей.

Похищенное имущество возвращено владельцу. За групповой грабеж по предварительному сговору злоумышленникам светит до 7-и лет тюрьмы.