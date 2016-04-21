В Нижнем Тагиле после столкновения двух иномарок на Уральском проспекте автомобиль улетел в кювет (ФОТО, ВИДЕО)

Столкнулись Renault Duster и Shevrolet Lanos. От столкновения автомобиль Renault вылетел за пределы проезжей части. На тротуаре лежит часть бампера. У Renault Duster серьёзные повреждения. По словам свидетеля произошедшего, владельцы иномарок ждут приезда ГИБДД.

Информация о пострадавших уточняется. Подробности читайте позже на TagilCity.ru.

Очевидцы часто присылают редакции TagilCity.ru фото- и видео- материалы о дорожно-транспортных происшествиях. В понедельник тагильчанин прислал видео отлетевшего на ходу колеса у чёрного внедорожника.