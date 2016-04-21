В Нижнем Тагиле после столкновения двух иномарок на Уральском проспекте автомобиль улетел в кювет (ФОТО, ВИДЕО)
21 апреля 2016, 09:55ПроисшествияМарина
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В редакцию Tagicity.ru обратился тагильчанин Алексей. Он сообщил, что в Нижнем Тагиле на Гальянке произошло дорожно-транспортное происшествие. Очевидец прислал видео аварии на Уральском проспекте.
Сюжеты: Нижний Тагил
Столкнулись Renault Duster и Shevrolet Lanos. От столкновения автомобиль Renault вылетел за пределы проезжей части. На тротуаре лежит часть бампера. У Renault Duster серьёзные повреждения. По словам свидетеля произошедшего, владельцы иномарок ждут приезда ГИБДД.
Информация о пострадавших уточняется. Подробности читайте позже на TagilCity.ru.
Очевидцы часто присылают редакции TagilCity.ru фото- и видео- материалы о дорожно-транспортных происшествиях. В понедельник тагильчанин прислал видео отлетевшего на ходу колеса у чёрного внедорожника.
© Марина Шмакова, TagilCity.ru
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