В Нижнем Тагиле воры сняли стекла с двух автомобилей и обчистили один из них (ФОТО)
21 апреля 2016, 19:45ПроисшествияДенис Таратонов
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Накануне в Нижнем Тагиле на ГГМ воры обокрали два отечественных автомобиля. Внутрь злоумышленники проникли, сняв лобовое и заднее стекло.
Хищение произошло ночью, 20 апреля, на Октябрьском проспекте у дома №15. Неизвестные сняли стекла с двух автомобилей и унесли все ценности из одного из них. Из второго автомобиля ничего не пропало.
Не исключено, что злоумышленников спугнули, или действовали автовандалы.
Фото «ВесьТагил»
Автолюбителям, проживающим в Нижнем Тагиле на ГГМ, стоит проявить внимательность, оставляя свои машины без присмотра. Вполне вероятно, что преступники захотят повторить кражу.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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