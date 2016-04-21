В Свердловской области ФСБ задержала банду продавцов огнестрельного оружия с Украины и Прибалтики (ФОТО)

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ и полицейские накрыли банду подпольных продавцов оружия. По данным спецслужб, огнестрел и боеприпасы поставлялись на Урал с Украины и Прибалтики. Б/у оружие злоумышленники продавали в трех субъектах УрФО, включая Свердловскую область.

Члены банды являются жителями города Заречный. 14 апреля правоохранительные органы изъяли у них крупную партию оружия и боеприпасов.

В частности, пулеметы MG-40 и автоматы MP-40, стоявшие на вооружении Вермахта, пистолеты советского и немецкого производства, а также советские карабины.

Сейчас ФСБ устанавливает все обстоятельства преступления.