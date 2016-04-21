В Свердловской области ФСБ задержала банду продавцов огнестрельного оружия с Украины и Прибалтики (ФОТО)
21 апреля 2016, 09:25ПроисшествияТимофей Данилов
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По всему уральскому региону группировка торговала автоматами Третьего рейха и пулеметами времен Второй мировой войны.
В Екатеринбурге сотрудники ФСБ и полицейские накрыли банду подпольных продавцов оружия. По данным спецслужб, огнестрел и боеприпасы поставлялись на Урал с Украины и Прибалтики. Б/у оружие злоумышленники продавали в трех субъектах УрФО, включая Свердловскую область.
Члены банды являются жителями города Заречный. 14 апреля правоохранительные органы изъяли у них крупную партию оружия и боеприпасов.
В частности, пулеметы MG-40 и автоматы MP-40, стоявшие на вооружении Вермахта, пистолеты советского и немецкого производства, а также советские карабины.
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Сейчас ФСБ устанавливает все обстоятельства преступления.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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