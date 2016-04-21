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В Свердловской области ФСБ задержала банду продавцов огнестрельного оружия с Украины и Прибалтики (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Свердловской области ФСБ задержала банду продавцов огнестрельного оружия с Украины и Прибалтики (ФОТО)

21 апреля 2016, 09:25ПроисшествияТимофей Данилов
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