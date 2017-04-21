9-летний ребенок разбился насмерть при падении с балкона многоэтажки в Первоуральске (ФОТО)
21 апреля 2017, 09:50Происшествия
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В Первоуральске произошло ЧП – 9-летний мальчик выпал с балкона многоэтажного дома и разбился насмерть.
Установлено, что ребенок выпал с балкона общего пользования и разбился о козырек подъезда. Полиция пока от комментариев отказалась. Очевидцы утверждают, что ребенок лежал на спине.
На месте инцидента работали правоохранители, МЧС и скорая. Помочь ребенку не смогли, он скончался сразу же, пишет Е1.
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Фото: Е1
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