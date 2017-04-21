Два трупа мужчин обнаружены в подъезде жилого дома в Екатеринбурге
21 апреля 2017, 09:25Происшествия
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20 апреля на ул. Бебеля в Екатеринбурге в подъезде жилого дома обнаружены два трупа мужчин.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, полицию вызвали жильцы дома, шокированные страшной находкой. Сейчас следователи работают над установлением личности одного из погибших, опросом свидетелей. Вторым погибшим оказался житель данного дома. Тела будут направлены на экспертизу.
Как сообщают следователи, вероятная причина смерти – суицид. Официальное заключение дадут эксперты.
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