Грабитель в Тавде забрал у 12-летнего школьника 46 рублей, но оставил планшет
21 апреля 2017, 08:50Происшествия
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В Тавде местный житель напал на 12-летнего школьника. Незнакомец потребовал от ребёнка денег, которых, как позже выяснилось, ему не хватало на спиртное.
Молодой человек с нечистыми намерениями заприметил школьника, который шел домой после учёбы в первую смену. Грабитель отвел ребенка в сторону и стал требовать деньги. Когда мальчик отказался отдавать ему 46 рублей, которые мама дала на проезд и на хлеб, злоумышленник замахнулся кулаком. Тогда испуганный мальчик отдал незнакомцу всю мелочь.
Интересно, что из кармана ребёнка торчал планшет. Грабитель достал его, посмотрел и отдал обратно школьнику. Затем молодой человек скрылся, передает «Комсомольская правда».
Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 24-летний местный житель. Он объяснил свой поступок тем, что ему нужны были деньги на алкоголь. За нападение на ребёнка ему грозит до 7 лет колонии.
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