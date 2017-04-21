Грабитель в Тавде забрал у 12-летнего школьника 46 рублей, но оставил планшет

Молодой человек с нечистыми намерениями заприметил школьника, который шел домой после учёбы в первую смену. Грабитель отвел ребенка в сторону и стал требовать деньги. Когда мальчик отказался отдавать ему 46 рублей, которые мама дала на проезд и на хлеб, злоумышленник замахнулся кулаком. Тогда испуганный мальчик отдал незнакомцу всю мелочь.

Интересно, что из кармана ребёнка торчал планшет. Грабитель достал его, посмотрел и отдал обратно школьнику. Затем молодой человек скрылся, передает «Комсомольская правда».

Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 24-летний местный житель. Он объяснил свой поступок тем, что ему нужны были деньги на алкоголь. За нападение на ребёнка ему грозит до 7 лет колонии.