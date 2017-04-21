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Грабитель в Тавде забрал у 12-летнего школьника 46 рублей, но оставил планшет
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Грабитель в Тавде забрал у 12-летнего школьника 46 рублей, но оставил планшет

21 апреля 2017, 08:50Происшествия
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