Мусоровоз задавил пенсионера в Екатеринбурге (ФОТО)

Как выяснилось, 31-летний водитель за рулём мусоровоза не заметил пожилого человека и наехал на него. Это случилось на Уралмаше. На вид пострадавшему было 70 лет, с переломом таза и травмой головы его доставили в больницу №23. В реанимации он скончался.