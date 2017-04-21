Мусоровоз задавил пенсионера в Екатеринбурге (ФОТО)
21 апреля 2017, 09:00Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге под колёсами КамАЗа пострадал дедушка. Он скончался от полученных травм в больнице, передает E1.ru.
Сюжеты: Екатеринбург
Как выяснилось, 31-летний водитель за рулём мусоровоза не заметил пожилого человека и наехал на него. Это случилось на Уралмаше. На вид пострадавшему было 70 лет, с переломом таза и травмой головы его доставили в больницу №23. В реанимации он скончался.
Водитель имеет 8-летний стаж вождения. Он пояснил сотрудникам полиции, что перед совершением маневра посигналил, посмотрел по зеркалам и двинулся. Затем почувствовал помехи в движении. Выйдя из машины, он увидел лежащего на дороге мужчину. Следователи будут разбираться в данном деле.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: E1.ru
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей