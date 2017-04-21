Обвиняемый в серии тяжких преступлений житель Екатеринбурга предстанет перед судом

Перед судом в уральской столице предстанет мужчина, обвиняемый в покушении на заказное убийство, незаконное хранение оружия и боеприпасов, уничтожении чужого имущества, краже, похищении личных документов и других преступлениях.

Среди совершенных им преступлений следствие установило, что подозреваемый поджег автомобиль супруга арбитражного управляющего Екатеринбурга, с которой у сожительницы обвиняемого произошел конфликт. Машина полностью сгорела.

Также следствие установило, что мужчина совершил покушение на заказное убийство: он выстрелил из пистолета в жертву, скрылся с места преступления. При этом похитил личные документы и вещи у потерпевшего. Но екатеринбуржцу после ранения удалось выжить.

Помимо этого, обвиняемый гражданин незаконно хранил у себя в квартире взрывные устройства в виде двух боевых гранат, снаряженных запалами.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Екатеринбурга.