Перебегавший дорогу 8-летний школьник попал под колёса авто в Березовском
21 апреля 2017, 08:10Происшествия
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В Березовском накануне 8-летний школьник перебегал проезжую часть по нерегулируемому перекрестку и попал под колеса легкового авто, за рулем которого был 18-летний водитель.
Как выяснилось, школьник вообще не должен был гулять в этом месте. После школы он ушел с проложенного маршрута и отправился в гости к друзьям. На обратном пути домой мальчик попал в ДТП. С тупой травмой живота он был госпитализирован в больницу, передает Уралполит.
Водитель рассказал, что поздно увидел ребёнка, выбегающего из-за встречного автомобиля. Аварии избежать не удалось.
В ГИБДД отметили, что в Свердловской области дети всё чаще становятся виновниками аварий. А в Нижнем Тагиле на днях подросток едва не попал под колеса авто, увлекшись своим смартфоном.
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