Перебегавший дорогу 8-летний школьник попал под колёса авто в Березовском

Как выяснилось, школьник вообще не должен был гулять в этом месте. После школы он ушел с проложенного маршрута и отправился в гости к друзьям. На обратном пути домой мальчик попал в ДТП. С тупой травмой живота он был госпитализирован в больницу, передает Уралполит.