Сообщивший о бомбе в музыкальной школе подросток был найден полицией Нижнего Тагила

Звонок о минировании музыкальной школы был сделан с одного из таксофонов на улице Металлургов. Полицейские проверили, какие есть видеокамеры в этом районе. С помощью записи с одной из них был установлен совершивший звонок молодой человек, который, как оказалось, учится в 8 классе в общеобразовательной школе на Тагилстрое. Кроме того, он посещает занятия и в музыкальной школе №3.