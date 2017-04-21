Сообщивший о бомбе в музыкальной школе подросток был найден полицией Нижнего Тагила
Полицейские Нижнего Тагила нашли и задержали телефонного хулигана, который 19 апреля сообщил о том, что здание музыкальной школы №3 на Тагилстрое заминировано. Им оказался 14-летний школьник. По возрасту юноша уже попадает под действие закона, поэтому в отношении него заведено уголовное дело.
Звонок о минировании музыкальной школы был сделан с одного из таксофонов на улице Металлургов. Полицейские проверили, какие есть видеокамеры в этом районе. С помощью записи с одной из них был установлен совершивший звонок молодой человек, который, как оказалось, учится в 8 классе в общеобразовательной школе на Тагилстрое. Кроме того, он посещает занятия и в музыкальной школе №3.
В полиции Нижнего Тагиле подтвердили факт установления личности молодого человека.
Да, звонившего нашли. Ведётся расследование сообщили в полиции.
После задержания подросток был растерян и сказал, что хотел посмотреть, как работают спецслужбы города. К несчастью для него, время, когда такие шалости могли пройти относительно безнаказанно, прошли. За заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в отношении юноши было возбуждено уголовное дело по статье 207, пункт 1.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru