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Сообщивший о бомбе в музыкальной школе подросток был найден полицией Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сообщивший о бомбе в музыкальной школе подросток был найден полицией Нижнего Тагила

21 апреля 2017, 14:35ПроисшествияДенис Таратонов
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