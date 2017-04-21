Тело пропавшего осенью тагильчанина было найдено в районе кладбища на Руднике
21 апреля 2017, 08:00Происшествия
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В Нижнем Тагиле с сентября 2016 года искали 55-летнего жителя Рудника им. III Интернационала Василия Перевозкина. Накануне родственники обнаружили труп мужчины в районе местного кладбища.
Сюжеты: Нижний Тагил
Признаков насильственной смерти, по сообщению пресс-службы МВД в Нижнем Тагиле, на теле мужчины не было. Точная причина смерти будет названа по результатам судебно-медицинской экспертизы.
Добавим, что родственники мужчины решили возобновить поиски после того, как в городе растаял снег. Осенние поисковые мероприятия, несмотря на множество резервов, результатов не дали.
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