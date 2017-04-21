Угрозы коллекторов сотруднице больницы в Нижнем Тагиле парализовали работу медучреждения
21 апреля 2017, 15:30Происшествия
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Незаконные действия коллекторов попали в поле зрения прокуратуры Нижнего Тагила. Одной из сотрудниц больницы угрожают расправой и убийством.
Сюжеты: Нижний Тагил
По сообщению СМИ, прокуратура Нижнего Тагила начала проверку, во время которой будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего случая. Одной из сотрудниц больницы из-за долга, взятого ее отчимом в МФО, начали угрожать, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Когда мужчина не внес вовремя платеж, коллекторы начали звонить ей и ее маме с угрозами причинения вреда здоровью и убийства. Звонки продолжались и ночью, полностью лишив семью отдыха.
Согласно закону РФ, сотрудники коллекторских фирм не имеют права взаимодействовать с клиентами, в том числе, и по телефону, с 22 до 8 часов в рабочие дни. При этом в сутки можно позвонить только один раз.
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