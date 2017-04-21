Водитель «Шевроле» уснул за рулем и протаранил несколько грузовиков на трассе под Екатеринбургом (ФОТО)
21 апреля 2017, 10:25Происшествия
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Водитель «Шевроле Нива», ехавший с рыбалки в компании пассажиров, уснул за рулем и протаранил припаркованные у обочины грузовики, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Виновник ДТП и его пассажиры госпитализированы с травмами различной степени тяжести. «Шевроле Нива», вероятно, восстановлению не подлежит. Точное количество помятых большегрузов и сумму ущерба установят правоохранители.
В ГИБДД подтвердили информацию о том, что в аварии виноват уснувший водитель.
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Фото: Е1
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